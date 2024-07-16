Назван обновленный график выхода на пенсию для россиян - пункты по годам

Фото из архива "Про Города"

Опубликован обновленный график достижения пенсионного возраста – этапы по годам В 2018 году в России было принято решение о последовательном повышении пенсионного возраста, которое затронуло всех, кто родился начиная с середины 1950-х годов и позже. До этого момент возраст выхода на пенсию оставался неизменным с 1932 года, что требовало реформирования пенсионной системы, чтобы она соответствовала современным экономическим и демографическим условиям, пишет progoroduhta.ru.

Новые положения вводились постепенно, чтобы дать гражданам время для адаптации к новым условиям. Российские власти стремились обеспечить социальную справедливость и сохранить льготы для определенных категорий граждан, таких как многодетные матери и работники с длительным стажем. Эти меры направлены на стабилизацию пенсионной системы и удлинение активного трудового периода для населения.

График изменения пенсионного возраста

Согласно новому графику, возраст выхода на пенсию для различных возрастных групп изменился следующим образом:

Женщины, родившиеся в 1964 году, и мужчины, родившиеся в 1959 году, получили право на страховую пенсию по старости в возрасте 55,5 и 60,5 лет соответственно.

Женщины, родившиеся в 1965 году, и мужчины, родившиеся в 1960 году, могут выйти на пенсию в возрасте 56,5 и 61,5 года соответственно.

Женщины, родившиеся в 1966 году, и мужчины, родившиеся в 1961 году, смогут получать пенсию с 58 и 63 лет соответственно с 2024 года.

Женщины, родившиеся в 1967 году, и мужчины, родившиеся в 1962 году, получат право на пенсию в возрасте 59 и 64 года соответственно с 2026 года.

Женщины, родившиеся в 1968 году и позже, и мужчины, родившиеся в 1963 году и позже, смогут выйти на пенсию в возрасте 60 и 65 лет соответственно с 2028 года.

Для женщин с пятью и более детьми сохранен возраст выхода на пенсию в 50 лет. С 2019 года также введена возможность досрочного выхода на пенсию для женщин с тремя детьми – в 57 лет, и с четырьмя детьми – в 56 лет.

Для поощрения продолжения трудовой деятельности была внедрена возможность досрочного выхода на пенсию для граждан с продолжительным трудовым стажем. Мужчины с 42 годами трудового стажа и женщины с 37 годами стажа могут выйти на пенсию на два года раньше, но не ранее 60 лет для мужчин и 55 лет для женщин.

Эти изменения направлены на адаптацию пенсионной системы к актуальным реалиям, стимулирование активной трудовой жизни среди населения и учет индивидуальных жизненных обстоятельств и трудового стажа, предоставляя возможность досрочного выхода на пенсию в определенных случаях.