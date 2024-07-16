В Сыктывкаре снова на сутки отключат воду
- 14:30 16 июля
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- Инесса Богатая
Фото из архива "Про Город"
АО "Сыктывкарский водоканал" сообщает, что с 8:00 24 июля до 8: 00 25 июля 2024 года, будут проводиться плановые ремонтные работы на водопроводных сетях и насосных станциях. В связи с этим, холодное водоснабжение будет приостановлено в микрорайоне Орбита (от улицы Печорской), В. и Н. Чове, Човью, совхозе "Пригородный" и Доручастке.
Восстановление давления в системе холодного водоснабжения ожидается к 12:00 25 июля.
Подвоз воды будет осуществляться 24 июля с 9:00 до 21:00 по следующим адресам:
- Улица Малышева, дом 1 (ТЦ "Народный")
- Улица Тентюковская, дом 469 (конечная остановка автобуса №3)
- Верхний Чов, дом 62
- Нижний Чов, улица Магистральная, дом 11
- Покровский бульвар, дом 4 (парковка возле магазина "Магнит")
- Улица Тентюковская, дом 306 (ЖК "Атлантида", стоянка возле магазина "Пятерочка")
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