В Сыктывкаре снова на сутки отключат воду

АО "Сыктывкарский водоканал" сообщает, что с 8:00 24 июля до 8: 00 25 июля 2024 года, будут проводиться плановые ремонтные работы на водопроводных сетях и насосных станциях. В связи с этим, холодное водоснабжение будет приостановлено в микрорайоне Орбита (от улицы Печорской), В. и Н. Чове, Човью, совхозе "Пригородный" и Доручастке.

Восстановление давления в системе холодного водоснабжения ожидается к 12:00 25 июля.