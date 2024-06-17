Альфа-Банк и Правительство Республики Коми подписали соглашение о сотрудничестве

Встреча состоялась в рамках Петербургского международного экономического форума на стенде Альфа-Банка. Подписи под документом поставили Глава Республики Коми Владимир Уйба и Председатель Совета директоров АО «Альфа-Банка» Олег Сысуев.

В ходе встречи стороны обсудили развитие долгосрочного и эффективного сотрудничества в области реализации экономической, инвестиционной и социальной политики в Республике Коми. Участники встречи договорились о создании условий для обеспечения стабильного и качественного банковского обслуживания компаний и населения республики с учетом современных технологий.

«Открытие офиса Альфа-Банка в Сыктывкаре в конце прошлого года стало еще одним шагом развития и укрепления Альфа-Банка в Республике Коми. Одним из приоритетных направлений в регионе станет реализация зарплатных проектов в бюджетной сфере и доступность конкурентоспособных предложений для жителей республики. Также, потенциальные точки роста регионального бизнеса мы видим в увеличении объемов кредитования малого и среднего бизнеса, а также доступности кредитных программ и содействие повышению уровня финансовой грамотности жителей региона», – отметил Олег Сысуев.

Еще одно важное направление сотрудничества - поддержка развития предпринимательства и бюджетных учреждений.