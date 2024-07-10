В Сыктывдинском районе Коми назначили нового прокурора

В Сыктывдинском районе начал свои обязанности новый прокурор - старший советник юстиции Дмитрий Бабак, который был назначен через приказ генерального прокурора РФ. Прокурор Республики Коми Николай Егоров 9 июля на выездном совещании представил его руководителям правоохранительных и надзорных ведомств, а также органам местного самоуправления.

Дмитрий Бабак работает в системе прокуратуры с 2003 года, занимая разные должности, такие как следователь, заместитель прокурора и прокурор по н адзору за соблюдением законности в исправительных учреждениях. С августа 2017 года он служил старшим помощником прокурора республики по вопросам безопасности.