В Сыктывдинском районе Коми назначили нового прокурора
- 12:45 10 июля
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- Инесса Богатая
В Сыктывдинском районе начал свои обязанности новый прокурор - старший советник юстиции Дмитрий Бабак, который был назначен через приказ генерального прокурора РФ. Прокурор Республики Коми Николай Егоров 9 июля на выездном совещании представил его руководителям правоохранительных и надзорных ведомств, а также органам местного самоуправления.
Дмитрий Бабак работает в системе прокуратуры с 2003 года, занимая разные должности, такие как следователь, заместитель прокурора и прокурор по н адзору за соблюдением законности в исправительных учреждениях. С августа 2017 года он служил старшим помощником прокурора республики по вопросам безопасности.
На выездном совещании Николай Егоров обозначил ключевые проблемы Сыктывдинского района: подготовка к отопительному сезону, переселение из ветхого жилья, обеспечение детей-сирот жильем и предоставление технических средств реабилитации инвалидам. Он также отметил важность усиления прокурорского контроля за органами предварительного расследования.
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