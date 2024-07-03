В Коми назначили нового зампредседателя правительства республики

Евгений Мазур назначен на пост заместителя председателя правительства Коми, соответствующий указ подписал глава республики Владимир Уйба. Ранее он занимал должность директора центра "Мой бизнес Коми".

С сегодняшнего дня Евгений Мазур приступает работе на своей новой должности сразу же без временного статуса и.о. Он заменил Евгения Пономаренко, который ушел со своего поста в конце апреля этого года.