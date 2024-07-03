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В Коми назначили нового зампредседателя правительства республики

В Коми назначили нового зампредседателя правительства республикиФото из группы во ВКонтакте "Республика Коми"

Евгений Мазур назначен на пост заместителя председателя правительства Коми, соответствующий указ подписал глава республики Владимир Уйба. Ранее он занимал должность директора центра "Мой бизнес Коми".

С сегодняшнего дня Евгений Мазур приступает работе на своей новой должности сразу же без временного статуса и.о. Он заменил Евгения Пономаренко, который ушел со своего поста в конце апреля этого года.

Евгений Мазур родился 23 февраля 1984 года. В нулевых он окончил Московский государственный университет сервиса по направлению "Финансы и кредит". У него есть опыт работы в качестве руководителя в таких крупных финансовых и коммерческих учреждениях, как Сбербанк, Московский Кредитный Банк, МДМ Банк, СМП Банк и Брокеркредитсервис.

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