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Сыктывкарец погиб в ходе проведения СВО

Сыктывкарец погиб в ходе проведения СВОФото со страницы Владимира Уйба

Об этом сообщил глава региона Владимир Уйба на своей странице ВКонтакте.

В ходе проведения специальной военной операции геройски погиб житель столицы Коми, ефрейтор Артем Мишарин.

Артем Дмитриевич Мишарин родом из Сыктывкара. Долгое время мужчина проживал в селе Выльгорт Сыктывдинского района. На СВО он служил разведчиком.

Руководитель республики Владимир Уйба выразил искренние соболезнования родным и близким Артема Мишарина. Глава пожелал мужества и сил родственникам и близким бойца пережить боль невосполнимой утраты 

“Наш земляк отважно сражался с неонацистами и наемниками коллективного Запада, защищал свободу и независимость России. Он до конца был верен воинскому долгу и выполнил его с честью, отдав свою жизнь за Родину”, – заявил Владимир Уйба.

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