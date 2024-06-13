Сыктывкарец погиб в ходе проведения СВО

Об этом сообщил глава региона Владимир Уйба на своей странице ВКонтакте.

В ходе проведения специальной военной операции геройски погиб житель столицы Коми, ефрейтор Артем Мишарин.

Артем Дмитриевич Мишарин родом из Сыктывкара. Долгое время мужчина проживал в селе Выльгорт Сыктывдинского района. На СВО он служил разведчиком.

Руководитель республики Владимир Уйба выразил искренние соболезнования родным и близким Артема Мишарина. Глава пожелал мужества и сил родственникам и близким бойца пережить боль невосполнимой утраты