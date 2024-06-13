Сыктывкарец погиб в ходе проведения СВО
- 00:40 14 июня
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- Олег Помидоров
Об этом сообщил глава региона Владимир Уйба на своей странице ВКонтакте.
В ходе проведения специальной военной операции геройски погиб житель столицы Коми, ефрейтор Артем Мишарин.
Артем Дмитриевич Мишарин родом из Сыктывкара. Долгое время мужчина проживал в селе Выльгорт Сыктывдинского района. На СВО он служил разведчиком.
Руководитель республики Владимир Уйба выразил искренние соболезнования родным и близким Артема Мишарина. Глава пожелал мужества и сил родственникам и близким бойца пережить боль невосполнимой утраты
“Наш земляк отважно сражался с неонацистами и наемниками коллективного Запада, защищал свободу и независимость России. Он до конца был верен воинскому долгу и выполнил его с честью, отдав свою жизнь за Родину”, – заявил Владимир Уйба.