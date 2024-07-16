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В Коми в ближайшие часы ожидаются грозы и ливни

В Коми в ближайшие часы ожидаются грозы и ливниФото из архива "Про Город"

Согласно прогнозу центра по гидрометеорологии Республики Коми, с 16 июля 22:00 до 17 июля 18:00 в западных и отдельных восточных районах ожидаются грозы, ливни, и шквалистый ветер до 23 м/с.

Затронутые районы: Удорский, Княжпогостский, Усть-Цилемский, Усть-Вымский, Сыктывдинский и Сыктывкар, Сысольский, Прилузский, Койгородский, Корткеросский, Усинский, Интинский, Воркутинский, Ухтинский, Сосногорский, Усть-Куломский, Троицко-Печорский.

Рекомендации МЧС:

  • Избегайте туристских походов, выхода в леса и на водные объекты, поездок и массовых мероприятий.
  • Водителям: будьте внимательны на дорогах, соблюдайте дистанцию и скоростной режим, проверяйте заряд телефона перед поездками.
  • Держитесь подальше от деревьев, ЛЭП и антенн.
  • Выключите электроприборы, закройте окна и уберите предметы с балконов.
  • Будьте готовы к возможным отключениям электроэнергии.
  • Если ливень застал на улице, не спускайтесь в подземные помещения. В личном транспорте — не пытайтесь преодолеть подтопленные участки, остановитесь на обочине и включите аварийные огни.
  • Родителям провести беседы с детьми о действиях во время непогоды.

В случае ЧС звоните "012, "101" или "1122. Для консультаций работает телефон доверия МЧС Республики Коми: 8(8212) 29-99-99.

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