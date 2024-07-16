В Коми в ближайшие часы ожидаются грозы и ливни
- 15:45 16 июля
- 6+
- Инесса Богатая
Фото из архива "Про Город"
Согласно прогнозу центра по гидрометеорологии Республики Коми, с 16 июля 22:00 до 17 июля 18:00 в западных и отдельных восточных районах ожидаются грозы, ливни, и шквалистый ветер до 23 м/с.
Затронутые районы: Удорский, Княжпогостский, Усть-Цилемский, Усть-Вымский, Сыктывдинский и Сыктывкар, Сысольский, Прилузский, Койгородский, Корткеросский, Усинский, Интинский, Воркутинский, Ухтинский, Сосногорский, Усть-Куломский, Троицко-Печорский.
Рекомендации МЧС:
- Избегайте туристских походов, выхода в леса и на водные объекты, поездок и массовых мероприятий.
- Водителям: будьте внимательны на дорогах, соблюдайте дистанцию и скоростной режим, проверяйте заряд телефона перед поездками.
- Держитесь подальше от деревьев, ЛЭП и антенн.
- Выключите электроприборы, закройте окна и уберите предметы с балконов.
- Будьте готовы к возможным отключениям электроэнергии.
- Если ливень застал на улице, не спускайтесь в подземные помещения. В личном транспорте — не пытайтесь преодолеть подтопленные участки, остановитесь на обочине и включите аварийные огни.
- Родителям провести беседы с детьми о действиях во время непогоды.
В случае ЧС звоните "012, "101" или "1122. Для консультаций работает телефон доверия МЧС Республики Коми: 8(8212) 29-99-99.
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