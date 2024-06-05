"Заводить" фестиваль "СтарТуй" будут ведущие из Новосибирска и Санкт-Петербурга
- 14:57 5 июня
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- AnnaAnna
Специальными гостями номинации Street dance на фестивале уличной культуры и спорта станут MC Lentos и DJ Cherepashka. 12 июня в парке имени Кирова они проведут батлы, где показать свое мастерство выйдут мастера хип-хопа, брейкинга, all style и house.
Street dance уже второй год становится самой массовой и зажигательной номинацией на фестивале «СтарТуй». Уже зарегистрировалась сотня танцоров из разных направлений. В первой части их ждут коллективные номера, дуэты и соло-выступления. Во второй части начнутся батлы за звание лучшего.
Поддержал проект генеральный партнер ПАО «Т Плюс».
Вести битву танцоров будет Lentos (Леночка Волкова) — одна из ярких и неординарных МС России, представительница сибирского стиля и участница рэп-коллектива Lentos&Dым. Она в хип-хопе уже более 15 лет: как MC, рэпер, танцор. В составе рэп-команды выпустила множество клипов — они набирают десятки тысяч просмотров на популярных видеохостингах. Среди достижений специального гостя фестиваля — победа на A-One Hip-Hop Battle и полуфинал телепроекта Beats&Vibes MTV Russia. Она была «на микрофоне» всех культовых фестивалей Зауралья и центральной части России: Energy, СИБПРОКАЧ, Inspiration, ДВИЖ contest, World of dance, Combonation, Analyze dance battle, Star dance fest.
Lentos — постоянный резидент чемпионатов VICTORY CUP, TO THE TOP в Москве, ONLY TOP во Владивостоке, «Танцы Улиц» в Тюмени. Она объездила десятки городов от Казахстана и Киргизстана до Владивостока и острова Сахалин в России.
Музыка на батлах будет от DJ Cherepashka (Анна Федюнина). Как и у Lentos, у нее есть танцевальный опыт, она сама организовывала батлы по необычным системам South West Battle, Distant Flow Battle. Играет на чемпионатах и мероприятиях, связанных с уличными танцами.
Организаторы фестиваля «СтарТуй»: Комитет по молодежной политике Коми, информационное агентство БНК, администрация Сыктывкар, Ресурсный молодежный центр.
Партнеры: СКАТ, MakBush, Ростелеком, Сыктывкарский фанерный завод. Информационные партнеры: Про Город Сыктывкар, Комиинформ, ГТРК «Коми Гор», Телеканал «Юрган», Комионлайн, Твоя Параллель, «Панорама столицы».