"Заводить" фестиваль "СтарТуй" будут ведущие из Новосибирска и Санкт-Петербурга

Специальными гостями номинации Street dance на фестивале уличной культуры и спорта станут MC Lentos и DJ Cherepashka. 12 июня в парке имени Кирова они проведут батлы, где показать свое мастерство выйдут мастера хип-хопа, брейкинга, all style и house.

Street dance уже второй год становится самой массовой и зажигательной номинацией на фестивале «СтарТуй». Уже зарегистрировалась сотня танцоров из разных направлений. В первой части их ждут коллективные номера, дуэты и соло-выступления. Во второй части начнутся батлы за звание лучшего.

Поддержал проект генеральный партнер ПАО «Т Плюс».