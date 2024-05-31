Жителям Коми рассказали, когда можно будет бесплатно привить домашних питомцев от бешенства
- 20:30 31 мая
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- Иван Огурцов
У жителей региона будет целый месяц
Руководство минсельхоза Республики Коми напоминает, что вакцинация домашних животных, в первую очередь собак и кошек, является важным аспектом их здоровья и безопасности. Бешенство - это опасное и смертельное заболевание, которое передается от животного к животному и может быть передано человеку. Поэтому проведение ежегодной вакцинации является обязательной процедурой для питомцев ответственного хозяина.
В период с 1 по 30 июня во всех муниципальных образованиях региона пройдёт месячник по профилактике бешенства у собак и кошек. В этот временной отрезок владельцы животных смогут бесплатно вакцинировать своих питомцев.
Выезд специалистов в населённые пункты будет осуществляться по графику, который следует уточнять в территориальных отделах местного управления ветеринарии.
Контактная информация об указанных территориальных отделах размещена на официальном сайте государственного бюджетного учреждения республики коми "Управление ветеринарии Республики Коми".