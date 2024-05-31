Жителям Коми рассказали, когда можно будет бесплатно привить домашних питомцев от бешенства

У жителей региона будет целый месяц

Руководство минсельхоза Республики Коми напоминает, что вакцинация домашних животных, в первую очередь собак и кошек, является важным аспектом их здоровья и безопасности. Бешенство - это опасное и смертельное заболевание, которое передается от животного к животному и может быть передано человеку. Поэтому проведение ежегодной вакцинации является обязательной процедурой для питомцев ответственного хозяина.



В период с 1 по 30 июня во всех муниципальных образованиях региона пройдёт месячник по профилактике бешенства у собак и кошек. В этот временной отрезок владельцы животных смогут бесплатно вакцинировать своих питомцев.



Выезд специалистов в населённые пункты будет осуществляться по графику, который следует уточнять в территориальных отделах местного управления ветеринарии.



Контактная информация об указанных территориальных отделах размещена на официальном сайте государственного бюджетного учреждения республики коми "Управление ветеринарии Республики Коми".