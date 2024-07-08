В Коми иномарка насмерть сбила лося
- 12:45 8 июля
- 16+
- Инесса Богатая
Фото, Управление Госавтоинспекции по Коми
На дороге в Прилузье водитель автомобиля Hyundai сбил лося, выбежавшего на проезжую часть. По сообщениям УГИБДД по Республике Коми, происшествие случилось 7 июля в 22: 10 на 601-м километре трассы "Вятка".
Согласно информации Госавтоинспекции, 42-летняя женщина за рулем иномарки двигалась со стороны Кирова в Сыктывкар. На трассу выбежал лось и водитель не смогла избежать столкновения. Животное погибло в результате удара.
С проезжей части животное помогли убрать спасатели.
Водитель автомобиля Hyundai получила закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение мозга и ушибы лица, однако госпитализация не понадобилась. Тяжелых травм удалось избежать благодаря тому, что водитель была пристегнута ремнем безопасности.
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