В Коми иномарка насмерть сбила лося

На дороге в Прилузье водитель автомобиля Hyundai сбил лося, выбежавшего на проезжую часть. По сообщениям УГИБДД по Республике Коми, происшествие случилось 7 июля в 22: 10 на 601-м километре трассы "Вятка".

Согласно информации Госавтоинспекции, 42-летняя женщина за рулем иномарки двигалась со стороны Кирова в Сыктывкар. На трассу выбежал лось и водитель не смогла избежать столкновения. Животное погибло в результате удара.