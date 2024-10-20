Указ подписали, перед Новым годом перечислят от 6 до 18 тысяч рублей: Голикова анонсировала 13-ю пенсию в 2024 году

В 2024 году в России ведутся активные дискуссии о возможности введения дополнительной пенсионной выплаты, известной как 13-я пенсия. Это пособие могло бы войти в состав основной пенсионной выплаты.

Однако пока отсутствуют официальные подтверждения о введении такой выплаты на федеральном уровне.