В Сыктывкаре выбрали лучшего водителя автобуса

Фото УГИБДД по Коми

В Сыктывкаре определили лучшего водителя автобуса. Об этом сообщает УГИБДД по региону. В столице Республики Коми прошёл конкурс профессионального мастерства среди водителей автобусов, организованный АО «Комиавтотранс» совместно с Госавтоинспекцией. В состязании приняли участие 15 человек, включая одну женщину.

Конкурс состоял из двух этапов. Сначала участники решали теоретические задания, подобные экзамену на получение водительского удостоверения категории «D». Затем конкурсанты демонстрировали практические навыки: на скорость выполняли сложные манёвры, такие как заезд в бокс и разворот в ограниченном пространстве. Внутри автобуса находилась ёмкость с водой, по состоянию которой жюри оценивало аккуратность каждого водителя.