Профессиональный повар рассказала, как вкусно пожарить картошку — так вы еще не пробовали

freepik.com

Повар Архипова напомнила россиянам о правилах приготовления отменной жареной картошки. Жареная картошка является одним из любимых гарниров россиян, однако не все знают, как правильно готовить это блюдо. Оказывается, есть три нюанса, которые стоит соблюдать.

Как жарить картошку, чтобы домочадцы всегда просили добавку, рассказала профессиональный повар Ирина Малышева из Самары.

Во-первых, важно вовремя добавить сливочное масло. По словам кулинара, делать это нужно в середине процесса жарки, что позволит образоваться аппетитной корочке.

Во-вторых, перед тем, как жарить, картофель сначала стоит отварить. Достаточно закинуть порезанный продукт в кипящую воду на пять минут, а уже затем выкладывать его на сковородку, пояснила повар.

В-третьих, нельзя использовать все специи подряд. Стоит остановиться на трех вариантах, к примеру, соль, перец и зелень. Если перестараться, то картофель лишится своего уникального вкуса.