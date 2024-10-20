Чёрная полоса позади, впереди - исполнение желаний: Глоба рассказала, кто из знаков расцветет для нового этапа в жизни
- 05:50 20 октября
- 6+
- Инга Межевикина
Известная астролог Тамара Глоба поделилась прогнозами на ближайший период для некоторых знаков зодиака.
По её предсказаниям, определённые представители зодиакального круга получат уникальные возможности для реализации своих мечт и достижения личных целей. Посмотрим, для кого из них настанут важные изменения.
Овен
Овнам предстоит значимый этап, когда все прошлые трудности останутся в прошлом. По словам Глобы, этот знак сможет открыть в себе новые таланты. Сейчас подходящее время для воплощения давних планов и проектов. Овны ощутят прилив энергии, что даст им уверенность в движении вперёд и достижении задуманных целей.
Рак
Тамара Глоба предсказывает Ракам период эмоционального восстановления. Старые тревоги и стрессы постепенно уйдут, уступив место гармонии и внутреннему спокойствию. Это идеальное время для укрепления семейных связей и создания прочных отношений. Раки смогут раскрыть свои творческие таланты и найти новые источники вдохновения.
Весы
Для Весов наступает время усиления обаяния и сближения интересов с другими людьми. Глоба подчёркивает, что сейчас удачное время для налаживания деловых контактов и карьерного роста. Весы будут легко разрешать конфликты благодаря своей дипломатичности и природному обаянию.
Козерог
Козерогам предстоит активная фаза личностного и профессионального развития. Проблемы, казавшиеся невозможными, легко разрешатся. Глоба советует Козерогам проявлять инициативу и оставаться надёжными — это приведёт к значительным успехам в карьере и повышению финансового благополучия.
Рыбы
Рыбы стоят на пороге духовного роста и появления новых возможностей. Согласно астрологу, этот знак будет интуитивно находить правильные решения в сложных вопросах. Это время отлично подходит для самопознания, медитации и творчества. Рыбы раскроют свои скрытые способности и, возможно, найдут своё истинное призвание.
В заключение, Тамара Глоба акцентирует внимание на том, что для всех знаков зодиака открываются новые возможности. Важно быть готовыми к изменениям и активно их использовать, ведь звёзды лишь показывают благоприятные шансы, но выбор остаётся за вами.