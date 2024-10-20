Чёрная полоса позади, впереди - исполнение желаний: Глоба рассказала, кто из знаков расцветет для нового этапа в жизни

Фото из архива "Про Город"

Известная астролог Тамара Глоба поделилась прогнозами на ближайший период для некоторых знаков зодиака. По её предсказаниям, определённые представители зодиакального круга получат уникальные возможности для реализации своих мечт и достижения личных целей. Посмотрим, для кого из них настанут важные изменения.

Овен

Овнам предстоит значимый этап, когда все прошлые трудности останутся в прошлом. По словам Глобы, этот знак сможет открыть в себе новые таланты. Сейчас подходящее время для воплощения давних планов и проектов. Овны ощутят прилив энергии, что даст им уверенность в движении вперёд и достижении задуманных целей.

Рак

Тамара Глоба предсказывает Ракам период эмоционального восстановления. Старые тревоги и стрессы постепенно уйдут, уступив место гармонии и внутреннему спокойствию. Это идеальное время для укрепления семейных связей и создания прочных отношений. Раки смогут раскрыть свои творческие таланты и найти новые источники вдохновения.

Весы

Для Весов наступает время усиления обаяния и сближения интересов с другими людьми. Глоба подчёркивает, что сейчас удачное время для налаживания деловых контактов и карьерного роста. Весы будут легко разрешать конфликты благодаря своей дипломатичности и природному обаянию.

Козерог

Козерогам предстоит активная фаза личностного и профессионального развития. Проблемы, казавшиеся невозможными, легко разрешатся. Глоба советует Козерогам проявлять инициативу и оставаться надёжными — это приведёт к значительным успехам в карьере и повышению финансового благополучия.

Рыбы

Рыбы стоят на пороге духовного роста и появления новых возможностей. Согласно астрологу, этот знак будет интуитивно находить правильные решения в сложных вопросах. Это время отлично подходит для самопознания, медитации и творчества. Рыбы раскроют свои скрытые способности и, возможно, найдут своё истинное призвание.