Житель Сыктывкара пригласил в гости друга и лишился 70 тысяч рублей

Сыктывкарец доверил телефон пьяному приятелю и лишился денег. Об этом пишет БНК.

В полицию Сыктывкара обратился 30-летний мужчина, сообщивший о краже его мобильного телефона. Он рассказал, что пригласил к себе домой своего знакомого на вечер. Они выпивали. Когда напитки закончились, друг предложил сходить в магазин, но у него не было денег. Хозяин квартиры отдал свой телефон, к которому была привязана банковская карта, чтобы тот купил алкоголь. Однако приятель не вернулся, и потерпевший обратился в полицию.