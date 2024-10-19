Житель Сыктывкара пригласил в гости друга и лишился 70 тысяч рублей
- 20:30 19 октября
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- Анастасия Амелькина
Сыктывкарец доверил телефон пьяному приятелю и лишился денег. Об этом пишет БНК.
В полицию Сыктывкара обратился 30-летний мужчина, сообщивший о краже его мобильного телефона. Он рассказал, что пригласил к себе домой своего знакомого на вечер. Они выпивали. Когда напитки закончились, друг предложил сходить в магазин, но у него не было денег. Хозяин квартиры отдал свой телефон, к которому была привязана банковская карта, чтобы тот купил алкоголь. Однако приятель не вернулся, и потерпевший обратился в полицию.
Позже стало известно, что с банковского счета пропало более 71 тысячи рублей. Полицейские нашли подозреваемого, 36-летнего жителя города, который был ранее судим. При задержании он был под действием запрещённых веществ, о чём составили административный протокол.
Часть украденных денег была потрачена в магазинах, остальное подозреваемый перевел на свой счет через интернет. Против него возбуждено уголовное дело за кражу, он находится под стражей.