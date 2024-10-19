Синоптики рассказали о погоде в Коми 20 октября

Фото из архива Pro Города

Жители Коми должны подготовиться к весьма переменчивой погоде в последний день недели. Об этом информирует ЦГМС региона. По данным метеорологической службы Республики, в течение дня облачность с прояснениями будет преобладать на территории региона, но местами возможны небольшие дожди. Ветер западный и северо-западный, со скоростью от 6 до 11 метров в секунду, добавит прохлады в атмосферу. Температурные значения в ночное время будут колебаться от +1 до +6 градусов, а днем воздух прогреется до +4…+9°С.

Особое внимание стоит обратить на погодные условия в северо-восточных районах Коми. Здесь прогнозируются более интенсивные осадки: ночью возможен дождь, который местами может переходить в снег, а днем ожидаются более значительные по интенсивности дождь и мокрый снег. Такой прогноз идет в сопровождении усиленного ветра: его порывы могут достигать 15 метров в секунду на крайнем северо-востоке. Температура воздуха, как ночью, так и днем, будет держаться в пределах +1…+6°С.