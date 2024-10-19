Сыктывкарцев приглашают на День семейного отдыха
- 12:45 19 октября
- 6+
- Анастасия Амелькина
Национальная библиотека Коми приглашает на насыщенный День семейного отдыха "Перекресток — 2024". Об этом сообщает Минкульт региона.
20 октября Национальная библиотека Республики Коми открывает свои двери для всех, кто жаждет творческого вдохновения и культурного обогащения на Дне семейного отдыха "Перекресток — 2024". Участников ждёт увлекательная программа: на мастер-классах можно будет своими руками создать дудочку из бересты "буксан" и освоить технику "чеканка по фольге", вдохновившись Пермским звериным стилем. В 12:00 все собравшиеся смогут погрузиться в мир сказок на презентации уникальной аудиобиблиотеки "С миру по сказке".
Главным событием дня станет вечер знакомств "Чолöм, Финноугория!" (Здравствуй, Финноугория!), призванный объединить представителей финно-угорских народов из различных регионов, ныне проживающих и работающих в Коми. К праздничному настроению присоединятся и яркие творческие номера: выступят детская студия ансамбля песни и танца "Сигудэк", хор "Иньва" национально-культурной автономии коми-пермяков Сыктывкара и популярная исполнительница песен на финно-угорских языках Яна Сажина. Вход на мероприятие свободный, что гарантирует праздник доступен каждому.