Сыктывкарцев приглашают на День семейного отдыха

Национальная библиотека Коми приглашает на насыщенный День семейного отдыха "Перекресток — 2024". Об этом сообщает Минкульт региона.

20 октября Национальная библиотека Республики Коми открывает свои двери для всех, кто жаждет творческого вдохновения и культурного обогащения на Дне семейного отдыха "Перекресток — 2024". Участников ждёт увлекательная программа: на мастер-классах можно будет своими руками создать дудочку из бересты "буксан" и освоить технику "чеканка по фольге", вдохновившись Пермским звериным стилем. В 12:00 все собравшиеся смогут погрузиться в мир сказок на презентации уникальной аудиобиблиотеки "С миру по сказке".