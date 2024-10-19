«Не берите этот чай, там одна плесень»: Росконтроль назвал сразу 3 популярных бренда, которые попали в черный список

Фото из архива "Про Город"

В российской культуре чай играет важную роль: он представляет не только напиток, но и является символом уюта и дружеских бесед. Для россиян чаепитие служит способом расслабления, помогающим отвлечься от повседневной суеты и достичь внутренней гармонии. Поэтому большое значение придается качеству чая, который мы употребляем ежедневно.

Качество чая в России: что выяснил Росконтроль?

Последнее исследование Росконтроля обнаружило неоднозначные результаты в отношении качества чая на российском рынке. Были проанализированы популярные бренды, и некоторые из них вызвали серьезные опасения. Это подчеркивает значимость осознанного выбора качественного продукта.

Влияние страны происхождения

Происхождение чая сильно влияет на его качество. Исследования показали, что чай из Шри-Ланки и Ленинградской области содержал плесень. В то время как российские марки, такие как Greenfield и Ahmad Tea, получили высокие оценки за безопасность. Эксперты отмечают, что климатические условия и способы хранения могут способствовать появлению плесени, что делает выбор региона значимым аспектом.

Сертификация как признак качества

Приобретая чай, важно обращать внимание на наличие сертификатов. Несоответствие стандартам может сделать продукт опасным, как это было показано на примере некоторых сортов, не прошедших сертификацию.

Для уверенности в качестве ищите на упаковке отметки "ГОСТ" или "Роскачество". Такое обозначение свидетельствует о соответствии чая требованиям безопасности и отсутствии в нем вредных веществ.

Значение качественного чая для здоровья

Чай – это не только традиционный напиток, но и источник витаминов, антиоксидантов и минералов. Регулярное употребление хорошего чая способствует укреплению иммунитета, улучшению пищеварения и снижению риска сердечно-сосудистых заболеваний. Выбирая качественный чай, вы заботитесь не только о вкусе, но и о собственном здоровье.

Обдуманный выбор чая