ФСБ получит доступ к записям ЗАГСов

Согласно новому проекту, ФСБ будет получать сведения о гражданах из ЗАГСов. Об этом пишут РИА Новости.

ФСБ теперь будет получать данные о гражданах из ЗАГСов в соответствии с новым законом и обновлёнными правилами. Спецслужба подготовила проект постановления, который уже выложен на портале с нормативными документами.