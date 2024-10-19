ФСБ получит доступ к записям ЗАГСов
- 10:45 19 октября
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- Анастасия Амелькина
Согласно новому проекту, ФСБ будет получать сведения о гражданах из ЗАГСов. Об этом пишут РИА Новости.
ФСБ теперь будет получать данные о гражданах из ЗАГСов в соответствии с новым законом и обновлёнными правилами. Спецслужба подготовила проект постановления, который уже выложен на портале с нормативными документами.
В пояснительной записке говорится, что этот проект создан для реализации положений нового федерального закона, принятого 8 августа 2024 года, который вносит изменения в российские законодательные акты. Теперь ФСБ включена в список организаций, которым будет предоставляться информация о записях актов гражданского состояния из Единого государственного реестра таких записей. Проект постановления предусматривает корректировку правил предоставления этих данных.
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