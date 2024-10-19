Житель Коми получил перелом ребер и ушиб почки в ДТП под Ухтой

Тревожный инцидент произошел 18 октября в Ухте, когда на дорогах оживленной зоны транспортного потока столкнулись два автомобиля. В результате один из водителей оказался в больнице с множественными травмами.

Как сообщает УГИБДД по Коми, в 10:58 на нерегулируемом перекрестке дорог в Ухте, объединяющих несколько крупных направлений, произошло ДТП. Виновником столкновения стал мужчина 1969 года рождения, управлявший Kia Rio. Проезжая по маршруту Сыктывкар — Ухта — Печора — Усинск — Нарьян-Мар, водитель не уступил дорогу на пересечении с путями из Ухты в сторону поселков Усть-Уса и Усть-Ухта. Это стало причиной столкновения с Volkswagen Transporter, причем авария оказалась серьезной как по характеру повреждений автомобилей, так и пострадавших внутри них.