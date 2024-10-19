В Коми УАЗ улетел в кювет и там перевернулся

Трагический инцидент произошел в Троицко-Печорском районе, где женщина-водитель оказалась в сложной ситуации, когда её автомобиль перевернулся и съехал в кювет. Подробные сведения о происшествии были предоставлены Государственной автоинспекцией Коми.

Согласно данным, ДТП произошло 18 октября в утренние часы, примерно в 7:55. Женщина 1973 года рождения управляла автомобилем марки "УАЗ Патриот" и следовала по маршруту на автодороге, соединяющей Ухту и Троицко-Печорск. На 168 километре этой дороги, водительница утратила контроль над управлением транспортным средством. Это привело к тому, что автомобиль съехал с проезжей части в левый по ходу езды кювет, где произошло его опрокидывание.