В Коми УАЗ улетел в кювет и там перевернулся
- 17:30 19 октября
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- Анастасия Амелькина
Трагический инцидент произошел в Троицко-Печорском районе, где женщина-водитель оказалась в сложной ситуации, когда её автомобиль перевернулся и съехал в кювет. Подробные сведения о происшествии были предоставлены Государственной автоинспекцией Коми.
Согласно данным, ДТП произошло 18 октября в утренние часы, примерно в 7:55. Женщина 1973 года рождения управляла автомобилем марки "УАЗ Патриот" и следовала по маршруту на автодороге, соединяющей Ухту и Троицко-Печорск. На 168 километре этой дороги, водительница утратила контроль над управлением транспортным средством. Это привело к тому, что автомобиль съехал с проезжей части в левый по ходу езды кювет, где произошло его опрокидывание.
На момент аварии в машине находился пассажир, мужчина 1989 года рождения. Он стал жертвой инцидента и получил ушибленную рану на голове. К счастью, серьезные травмы были предотвращены благодаря тому, что он был пристегнут ремнем безопасности. Госпитализация пострадавшему не потребовалась. Известно, что водительский стаж женщины составляет 10 лет, она получила водительские права в 2013 году.