В Коми за сутки произошло два сильных пожара

В пятницу в Коми сотрудники МЧС России успешно ликвидировали два пожара, предотвратив тем самым возможные жертвы и значительный материальный ущерб. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

18 октября в Ухтинском районе, на станции Ветлосян огнеборцам пришлось бороться с пламенем, охватившим одноэтажный жилой дом, площадь которого составляла около 100 квадратных метров. По предварительным данным, причиной возгорания стала ненадлежащая конструкция и изготовление электрооборудования, что свидетельствует о необходимости для жильцов и владельцев подобной недвижимости уделять больше внимания качеству и состоянию электрических сетей и оборудования.