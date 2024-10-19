В Коми за сутки произошло два сильных пожара
- 19:00 19 октября
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- Анастасия Амелькина
В пятницу в Коми сотрудники МЧС России успешно ликвидировали два пожара, предотвратив тем самым возможные жертвы и значительный материальный ущерб. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
18 октября в Ухтинском районе, на станции Ветлосян огнеборцам пришлось бороться с пламенем, охватившим одноэтажный жилой дом, площадь которого составляла около 100 квадратных метров. По предварительным данным, причиной возгорания стала ненадлежащая конструкция и изготовление электрооборудования, что свидетельствует о необходимости для жильцов и владельцев подобной недвижимости уделять больше внимания качеству и состоянию электрических сетей и оборудования.
В селе Ижма пожарные ликвидировали возгорание, возникший в бане и захвативший также расположенное рядом строение общей площадью 24 квадратных метра. Причиной этого инцидента, согласно предварительному заключению, стали неисправности в отопительной печи и дымоходе. Этот случай подчеркивает важность регулярного обслуживания и проверки отопительных систем, чтобы избежать серьезных последствий для жизни и имущества граждан.