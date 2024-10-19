Между Россией и Украиной произошёл обмен пленными 95 на 95
- 14:30 19 октября
- 16+
- Анастасия Амелькина
Фото из архива "Про Города Сыктывкар"
Между Москвой и Киевом вновь произошёл обмен пленными. Об этом пишут РИА Новости.
Объединенные Арабские Эмираты помогли обменять 2184 военнопленных между Россией и Украиной со времени начала конфликта. В пятницу, 18 октября, прошел новый обмен: по 95 человек с каждой стороны. Среди возвращённых трое жителей Коми.
Это уже девятый обмен, осуществленный в этом году. МИД ОАЭ подчеркнул успешность своих усилий и поблагодарил обе стороны за доверие. Российское Минобороны сообщило, что 95 российских солдат вернулись из плена и сейчас находятся в Белоруссии, где получают необходимую помощь и могут связаться с семьей. Все освобожденные будут направлены в Россию для лечения и восстановления.
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