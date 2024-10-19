Между Россией и Украиной произошёл обмен пленными 95 на 95

Объединенные Арабские Эмираты помогли обменять 2184 военнопленных между Россией и Украиной со времени начала конфликта. В пятницу, 18 октября, прошел новый обмен: по 95 человек с каждой стороны. Среди возвращённых трое жителей Коми.

Это уже девятый обмен, осуществленный в этом году. МИД ОАЭ подчеркнул успешность своих усилий и поблагодарил обе стороны за доверие. Российское Минобороны сообщило, что 95 российских солдат вернулись из плена и сейчас находятся в Белоруссии, где получают необходимую помощь и могут связаться с семьей. Все освобожденные будут направлены в Россию для лечения и восстановления.