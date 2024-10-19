После 40 нужно отказаться всего лишь от одного действия — и жизнь станет счастливой: мудрость от Омара Хайяма

Фото dzen.ru

Рубаи, созданные почти тысячу лет назад мудрым ученым Омаром Хайямом, остаются значимыми и в наши дни. Это логично, ведь человеческая природа неизменна. В возрасте 40−50 лет многие начинают задумываться о смысле жизни, подводят итоги и пытаются разобраться со своими внутренними переживаниями, стремясь обрести истинное счастье.

Четверостишия этого философа порой оказываются более убедительными, чем советы психологов, а их поэтичная форма еще сильнее подчеркивает его литературный гений и мудрость. Как добиться счастья и прожить жизнь осознанно, чтобы потом не сожалеть о прошедших временах? Ответы на эти важные вопросы заключаются в следующих строках:

«Умей ты жить, ведь коротка она;

Свободу дай ей – только лишь тогда

С дерев деревьев подстригать нам стоит;

Себя ж обрезать – это лишь беда.»

На самом деле, многие люди не осознают, как скоротечна наша жизнь. Большинство ждёт «того самого момента», когда можно будет завершить все дела и отдохнуть, посмотреть все желаемые фильмы, прочитать интересные книги, изучить новый язык или заняться растяжкой по утрам.

На практике, жизнь полна постоянной суеты, и «тот самый день» часто так и не наступает ни через годы, ни через десятилетия. Взглянув назад, мы понимаем, что всегда находятся условия, которые мешают получать удовольствие от жизни.

«Когда закончу институт», «Когда начну хорошо зарабатывать», «Когда выйду на пенсию», «Когда внуки пойдут в детский сад…» — есть риск оказаться в западне таких мыслей до конца жизни. Порой человек забывает о себе, своих подлинных желаниях и интересах.