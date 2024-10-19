В Коми неизвестный сбил ребёнка

Фото УГИБДД по Коми

В Сосногорском районе произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого серьезно пострадала 11-летняя девочка. Об этом сообщает УГИБДД региона. Авария произошла поздним вечером 18 октября, приблизительно в 20:00. Неизвестный водитель, управляя автомобилем, личность и марка которого пока не установлены правоохранительными органами, двигался по улице Красноармейской в сторону Ухтинского шоссе, расположенного в поселке Войвож.

Инцидент произошёл напротив дома номер 4 на улице Красноармейской. Водитель совершил наезд на пешехода — 11-летнюю девочку, которая в тот момент шла по правой обочине дороги по направлению движения автомобиля. Ребенок был один, без сопровождения взрослых.

В результате происшествия девочка 2013 года рождения получила травму левой стопы. Госпитализация не потребовалась.