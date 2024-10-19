Hyundai улетел в кювет на трассе Сыктывкар - Троицко-Печорск

Фото УГИБДД по Коми

В Усть-Куломском районе пассажир иномарки разбил нос. Об этом информирует УГИБДД по Коми. 17 октября 2024 года Усть-Куломский район Коми стал местом серьёзного дорожно-транспортного происшествия. Согласно официальным данным, предоставленным управлением Госавтоинспекции региона, около 01:00 молодой водитель 1997 года рождения, управляя автомобилем марки Hyundai Solaris, двигался по маршруту Сыктывкар — Троицко-Печорск. Ему предстояло преодолеть немалое расстояние, но события на 147-м километре трассы приняли необратимый оборот: водитель потерял контроль над машиной.

Не справившись с управлением, автомобиль вылетел за пределы дороги и в результате перевернулся. В салоне автомобиля также находился пассажир, 2001 года рождения, чьё здоровье оказалось под угрозой из-за полученных травм. Пострадавшему диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение мозга, ушиб носа, сопровождающийся кровотечением, а также ссадины мягких тканей лица. Несмотря на серьёзность травм, было принято решение о том, что госпитализация пассажира не требуется.