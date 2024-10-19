Следующий понедельник изменит все: Василиса Володина назвала любимчиков судьбы, которые получат все

кадр из Rutube-канала астролога

Известная астролог Василиса Володина поделилась своими прогнозами на ближайшую неделю, обещая мощный приток удачи и энергии для некоторых знаков зодиака уже в понедельник. Овны могут рассчитывать на карьерный рост, начальство оценит их старания. В личной жизни возможны приятные сюрпризы, не бойтесь проявлять инициативу! Близнецов ждет выгодное предложение или неожиданная прибыль, будьте внимательны к деталям. Удачные встречи с друзьями и близкими помогут укрепить связи. Львы почувствуют прилив вдохновения, отличное время для реализации своих идей и проектов. Возможны романтические знакомства, которые могут перерасти в нечто большее. Стрельцы могут получить возможность отправиться в поездку, которая расширит их горизонты. Занятия спортом и активный отдых принесут радость и улучшат самочувствие.

Остальные знаки должны быть более внимательны к себе: Тельцам стоит уделить время обучению и саморазвитию, Ракам - разобраться в своих эмоциях и, возможно, поговорить о них с близкими. Девам стоит сосредоточиться на планировании, чтобы избежать лишнего стресса. Весам нужен отдых, чтобы восстановить силы. Скорпионам следует быть осторожными в финансовых делах, не рисковать лишним. Козерогам стоит обратить внимание на здоровье, профилактика всегда лучше лечения. Водолеям нужно не бояться проявлять креативность, их идеи оценят по достоинству. Рыбам рекомендуется быть открытыми для новых знакомств, которые могут изменить их жизнь.