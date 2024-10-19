Жительница Коми попала в больницу с переломом после ДТП на пешеходном переходе

В Прилузском районе, в селе Объячево, около 13:40 женщина 1989 года рождения попала под колеса автомобиля Chevrolet Cobalt, которым управлял 55-летний водитель. Инцидент произошел на нерегулируемом пешеходном переходе на улице Центральной. Пострадавшая получила серьезные травмы, включая закрытую черепно-мозговую травму и перелом, и была госпитализирована. Водитель имеет стаж вождения с 2017 года.

Вторая авария случилась в Княжпогостском районе, в поселке Емва, около 14:20. На нерегулируемом перекрестке улиц Дзержинского и Первомайской столкнулись автомобили УАЗ и ВАЗ. В результате аварии пострадали два человека: пассажир УАЗа, получивший ушиб и перелом ключицы, и водитель ВАЗа с ушибами грудной клетки и колена. Оба пострадавших не были госпитализированы. Водитель УАЗа начал водить в 2002 году.