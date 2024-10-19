Что надо сделать с розами после первого снега, чтобы они спокойно перезимовали сезон без потерь

Опытные садоводы утверждают, что первый снег служит сигналом для начала подготовки роз к зимнему периоду, особенно в условиях переменчивой погоды.

Многие цветоводы отмечают, что именно после выпадения первого снега нужно предпринять меры, чтобы растения оставались здоровыми и смогли комфортно пережить зиму.