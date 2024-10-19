Что надо сделать с розами после первого снега, чтобы они спокойно перезимовали сезон без потерь
- 07:13 19 октября
- 6+
- Инга Межевикина
Опытные садоводы утверждают, что первый снег служит сигналом для начала подготовки роз к зимнему периоду, особенно в условиях переменчивой погоды.
Многие цветоводы отмечают, что именно после выпадения первого снега нужно предпринять меры, чтобы растения оставались здоровыми и смогли комфортно пережить зиму.
Специалисты подчеркивают, что с первым снегом розы могут стать уязвимыми к резким температурным колебаниям, что может отрицательно сказаться на их состоянии. По мнению экспертов, первым шагом должна стать легкая защита кустов, чтобы уберечь корни от замерзания. Для этой задачи применяют сухую землю или компост, которые равномерно распределяются вокруг основания кустов, создавая теплосохраняющий слой.
Согласно советам опытных садоводов, следующим шагом является удаление оставшихся листьев и слабых стеблей. Профессионалы обращают внимание, что оставленные листья могут сгнить под снегом и стать источником заболеваний весной. Поэтому рекомендуется аккуратно обстричь все листья и слабые ветви, оставляя лишь крепкие побеги, способные выдержать зимние морозы.
Эксперты советуют после обрезки укрыть кусты лапником или специальными материалами для защиты. Это поможет розам пережить зимний период с минимальным стрессом. Садоводы также добавляют, что лапник помогает уберечь растения от повреждений из-за зимних ветров.
Кроме того, специалисты подчеркивают важность наблюдения за погодой, чтобы укрытие не было слишком плотным. При потеплении под ним может накапливаться влага, что вызывает гниение. Укрывающие материалы должны позволять воздуху проникать, чтобы избежать грибковых заболеваний.
Следовательно, по мнению опытных садоводов, надлежащее приготовление роз к зиме после первого снега включает в себя защиту корней, обрезку и укрытие кустов. Хотя специалисты уточняют, что стопроцентная гарантия успеха зависит от погодных условий и специфики каждого сорта, передает sevastopolmedia.ru.