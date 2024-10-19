Житель Коми переходил дорогу вне "зебры" и попал под колёса Great Wall

Фото УГИБДД по Коми

В Усинске 18 октября произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого пострадал пешеход. Об этом сообщает Госавтоинспекция региона. События развернулись ранним утром в 08:38 на улице Комсомольской. Автомобиль Great Wall, которым управлял водитель 1982 года рождения, двигался в направлении улицы Нефтяников, когда неожиданно на его пути оказался мужчина 1970 года рождения.

В момент происшествия пешеход пересекал проезжую часть дороги за пределами обозначенного перехода. В результате столкновения мужчина получил закрытый перелом кости носа, множественные раны и ссадины. Несмотря на серьезность полученных травм, пострадавшему удалось избежать госпитализации, и он получил необходимую медицинскую помощь на месте.

Водитель имеет стаж управления транспортными средствами с 2012 года. Этот инцидент ещё раз напоминает о необходимости соблюдения правил дорожного движения как водителями, так и пешеходами.