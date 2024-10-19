Синоптики рассказали о погоде в Коми 19 октября
- 06:30 19 октября
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- Анастасия Амелькина
Жителям и гостям Коми рекомендуется подготовиться к изменчивым погодным условиям и учитывать их, планируя свои ежедневные маршруты и занятия. О погоде сообщает ЦГМС региона.
19 октября 2024 года жителей Республики Коми ожидает, скорее всего, типичная для этого времени года погода. Метеорологи прогнозируют облачную картину неба с некоторыми прояснениями, которая будет сопровождаться временами небольшими осадками. В большинстве районов региона выпадет дождь, а в северо-восточных частях небесная канцелярия предложит более сложные погодные условия: здесь возможны осадки в виде дождя, а на крайних северо-восточных территориях — мокрый снег, который плавно перейдёт в дождь по мере повышения температуры. На крайнем юге Республики погода будет более благоприятной — преимущественно без осадков.
Ночью жителей северо-востока ждёт предупреждение о возможном гололедно-изморозевом отложении, что требует повышенного внимания на дорогах. Ветер будет дуть с юго-запада и запада, его скорость составит 6-11 м/с. Температурный режим также окажется достаточно разнообразным: ночью столбик термометра опустится до значений от -1 до +4 °C, тогда как дневные температуры колебаться в пределах от +3 до +8 °C.
Что касается Сыктывкара, то здесь погодные условия будут схожими — облачность с прояснениями и периодические небольшие дожди. Ветер также из юго-западного и западного направлений с той же скоростью в 6-11 м/с. Температура в ночное время будет держаться в диапазоне +1…+3 °C, а днём ожидается оттепель до +5…+7 °C.