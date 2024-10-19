Синоптики рассказали о погоде в Коми 19 октября

Жителям и гостям Коми рекомендуется подготовиться к изменчивым погодным условиям и учитывать их, планируя свои ежедневные маршруты и занятия. О погоде сообщает ЦГМС региона.

19 октября 2024 года жителей Республики Коми ожидает, скорее всего, типичная для этого времени года погода. Метеорологи прогнозируют облачную картину неба с некоторыми прояснениями, которая будет сопровождаться временами небольшими осадками. В большинстве районов региона выпадет дождь, а в северо-восточных частях небесная канцелярия предложит более сложные погодные условия: здесь возможны осадки в виде дождя, а на крайних северо-восточных территориях — мокрый снег, который плавно перейдёт в дождь по мере повышения температуры. На крайнем юге Республики погода будет более благоприятной — преимущественно без осадков.