Бабье лето кончилось, на нас движутся морозы: синоптики предсказали 30-градусный мороз российскому региону

В ряде районов Якутии температурные показатели могут снизиться до -30 градусов. Об этом сообщают эксперты из регионального Управления гидрометеорологической службы (УГМС).

Согласно прогнозам УГМС, сильные морозы до 30 градусов ожидаются ночью на северо-востоке Якутии. В то же время в северной части региона температурный уровень может снизиться до -18 градусов, передаёт источник.