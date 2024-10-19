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Бабье лето кончилось, на нас движутся морозы: синоптики предсказали 30-градусный мороз российскому региону

Бабье лето кончилось, на нас движутся морозы: синоптики предсказали 30-градусный мороз российскому регионуФото из архива "Про Город"

В ряде районов Якутии температурные показатели могут снизиться до -30 градусов. Об этом сообщают эксперты из регионального Управления гидрометеорологической службы (УГМС).

Согласно прогнозам УГМС, сильные морозы до 30 градусов ожидаются ночью на северо-востоке Якутии. В то же время в северной части региона температурный уровень может снизиться до -18 градусов, передаёт источник.

В указанные дни почти на всей территории Якутии ожидаются снегопады, а на юге региона прогнозируются метели с резкими порывами ветра, скорость которых может достигать 20 метров в секунду.

Ранее синоптики информировали, что после снегопада в Москве очередной снег возможно выпадет не раньше конца месяца. Также отмечается, что уже выпавший снег может растаять в ближайшее время с повышением температуры.

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