Бабье лето кончилось, на нас движутся морозы: синоптики предсказали 30-градусный мороз российскому региону
- 09:20 19 октября
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- Инга Межевикина
В ряде районов Якутии температурные показатели могут снизиться до -30 градусов. Об этом сообщают эксперты из регионального Управления гидрометеорологической службы (УГМС).
Согласно прогнозам УГМС, сильные морозы до 30 градусов ожидаются ночью на северо-востоке Якутии. В то же время в северной части региона температурный уровень может снизиться до -18 градусов, передаёт источник.
В указанные дни почти на всей территории Якутии ожидаются снегопады, а на юге региона прогнозируются метели с резкими порывами ветра, скорость которых может достигать 20 метров в секунду.
Ранее синоптики информировали, что после снегопада в Москве очередной снег возможно выпадет не раньше конца месяца. Также отмечается, что уже выпавший снег может растаять в ближайшее время с повышением температуры.