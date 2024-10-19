Праздники переносят из-за ситуации в стране: новогодние каникулы 2024-2025 больше не будут такими, как прежде
- 15:17 19 октября
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- Инга Межевикина
Министерство труда России объявило о значительных изменениях в плане праздничных и выходных дней на ближайшие два года, чтобы улучшить баланс между отдыхом и работой для населения.
Эти меры направлены на создание более структурированного графика дней без труда, что, по мнению ведомства, позитивно скажется на уровне жизни граждан.
Продлённые новогодние праздники
Одним из ключевых изменений станет удлинение новогоднего отдыха в 2025 году. Россияне смогут отдыхать с 29 декабря 2024 года по 8 января 2025 года. Это позволит не только встретить Новый год с близкими, но и полноценно восстановить силы перед началом нового рабочего периода. Министерство подчёркивает, что длительные каникулы важны для повышения продуктивности и общего благосостояния населения.
Майские праздники в два этапа
Новые изменения коснутся и майских праздников, которые будут разбиты на два периода — с 1 по 4 мая и с 8 по 11 мая. Это даст россиянам возможность отпраздновать как День весны и труда, так и День Победы, уделив должное внимание праздничным событиям. Такое решение способствует укреплению связи между поколениями и передаче патриотических ценностей.
Нововведения для повышения качества жизни
Среди новых инициатив выделяется предложение сделать 31 декабря 2025 года официальным выходным для более комфортной подготовки к празднованию Нового года и возможности провести этот день с семьёй.
Официальный календарь выходных на 2025 год включает следующие даты:
- с 1 по 7 января (новогодние праздники),
- 22—23 февраля (День защитника Отечества),
- 8—9 марта (Международный женский день),
- с 1 по 4 мая (День весны и труда),
- с 8 по 11 мая (День Победы),
- с 12 по 15 июня (День России),
- с 2 по 4 ноября (День народного единства) и 31 декабря (канун Нового года).
Эти изменения дадут россиянам возможность заранее планировать свой отдых и более эффективно распределять рабочее время в течение года. Министерство также рассматривает возможность переноса выходных, чтобы продлить продолжительность традиционных праздников, что положительно повлияет на качество жизни граждан.
Более долгие выходные и их разумное распределение ориентированы на повышение трудоспособности, улучшение здоровья и восстановление сил населения. Министерство труда считает эти шаги важными для создания благоприятных условий жизнедеятельности и благополучия граждан.