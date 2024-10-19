Праздники переносят из-за ситуации в стране: новогодние каникулы 2024-2025 больше не будут такими, как прежде

Министерство труда России объявило о значительных изменениях в плане праздничных и выходных дней на ближайшие два года, чтобы улучшить баланс между отдыхом и работой для населения.

Эти меры направлены на создание более структурированного графика дней без труда, что, по мнению ведомства, позитивно скажется на уровне жизни граждан.