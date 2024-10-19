Не пейте эти помои: эти бренды кофе не смейте брать даже по огромной скидке

Специалисты Росконтроля представили перечень брендов растворимого кофе, которые не стоит приобретать даже по акционным ценам, так как они оказались фальсификатом.

Исследование качества растворимого кофе проводилось в категории сублимированных продуктов из-за их востребованности и лёгкости в приготовлении. С этой целью образцы были переданы в лабораторию для анализа углеводного профиля, уровня глюкозы и иных характеристик.