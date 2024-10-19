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Не пейте эти помои: эти бренды кофе не смейте брать даже по огромной скидке

Не пейте эти помои: эти бренды кофе не смейте брать даже по огромной скидкеФото из архива "Про Город"

Специалисты Росконтроля представили перечень брендов растворимого кофе, которые не стоит приобретать даже по акционным ценам, так как они оказались фальсификатом.

Исследование качества растворимого кофе проводилось в категории сублимированных продуктов из-за их востребованности и лёгкости в приготовлении. С этой целью образцы были переданы в лабораторию для анализа углеводного профиля, уровня глюкозы и иных характеристик.

Согласно результатам проверки, марки Jardin, Jacobs, Nescafe, Ambassador Platinum, Московская кофейня на паяхъ и Черная карта признаны лучшими. Эти товары удостоились высокой оценки за качество и безопасность.

Однако марки Italica, Фаворит и MacCoffee Favorite попали в чёрный список Росконтроля. В их продукции выявлены несоответствия стандартам кофе, поскольку в составе обнаружены цикорий и зерновые культуры.

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