Не пейте эти помои: эти бренды кофе не смейте брать даже по огромной скидке
- 07:15 19 октября
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- Инга Межевикина
Специалисты Росконтроля представили перечень брендов растворимого кофе, которые не стоит приобретать даже по акционным ценам, так как они оказались фальсификатом.
Исследование качества растворимого кофе проводилось в категории сублимированных продуктов из-за их востребованности и лёгкости в приготовлении. С этой целью образцы были переданы в лабораторию для анализа углеводного профиля, уровня глюкозы и иных характеристик.
Согласно результатам проверки, марки Jardin, Jacobs, Nescafe, Ambassador Platinum, Московская кофейня на паяхъ и Черная карта признаны лучшими. Эти товары удостоились высокой оценки за качество и безопасность.
Однако марки Italica, Фаворит и MacCoffee Favorite попали в чёрный список Росконтроля. В их продукции выявлены несоответствия стандартам кофе, поскольку в составе обнаружены цикорий и зерновые культуры.