Пенсию повысят на 36%. Всем пенсионерам объявили о приятной новости - начнется уже с 20 октября

Фото из архива "Про Город"

Пенсионеры в России имеют шанс значительно увеличить свои ежемесячные доходы. Размеры выплат могут вырасти на 36% и даже больше. Это становится возможным для тех, кто выполнит определенные условия и подаст заявление в соответствующую организацию для получения повышенных выплат.

Эксперт пояснил, что индексирование способствует увеличению выплат, положенных по достижении установленного возраста или трудового стажа. Однако воспользоваться этой возможностью смогут только те граждане, которые отложат время выхода на пенсию. В такой ситуации ежегодно и до момента фактического выхода на пенсию будут начисляться дополнительные коэффициенты.

Решение о выходе на пенсию

Ключевым моментом является принятие решения об отложении выхода на пенсию до достижения пенсионного возраста. После этого необходимо подать заявление в Социальный фонд. С этого момента к будущей пенсии начнут прибавляться дополнительные баллы, что скажется как на базовой, так и на основной части пенсии.

Увеличение пенсии при отсрочке

Отсрочка выхода на пенсию может привести к значительному увеличению её размера. Если отложить получение пенсии на пять лет, фиксированные выплаты увеличатся на 36%, а страховая часть — на 45%. Даже годовая отсрочка обеспечит прирост в 5,6% и 7% соответственно. В этом году на пенсию планируют выйти женщины 1966 года рождения и мужчины 1961 года рождения. Для оформления пенсии необходимо иметь трудовой стаж не менее 15 лет и обладать минимум 28,2 пенсионными баллами.