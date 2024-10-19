В Сыктывкаре в результате аварии на перекрёстке пострадало пять человек
- 16:30 19 октября
- 12+
- Анастасия Амелькина
В управление Госавтоинспекции Коми поступила информация о дорожно-транспортном происшествии, случившемся в Сыктывкаре. У четырёх человек подозревают черепно-мозговую травму.
В послеобеденное время 18 октября в 14:29. Согласно сведениям, женщина, рожденная в 1975 году, управлявшая автомобилем Daewoo Matiz, следовала по улице Космонавтов в сторону Ухтинского шоссе. Двигаясь по обозначенному маршруту, на перекрестке с проспектом Бумажников она нарушила правила дорожного движения, не предоставив преимущество в движении автомобилю Chery, что привело к столкновению двух транспортных средств.
В результате данного инцидента водитель Daewoo получила ушиб грудной клетки со стороны правой части тела. Молодой водитель Chery 2004 года рождения, а также трое его пассажиров, родившихся в 2004 и 2005 годах, получили подозрения на черепно-мозговую травму. Несмотря на травмы, медицинская помощь потребовала лишь амбулаторного вмешательства, и никого из участников столкновения не потребовалось госпитализировать.
Водительский опыт женщины, управлявшей Daewoo, насчитывает относительно небольшой срок — она получила удостоверение лишь в 2020 году.