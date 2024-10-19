В Сыктывкаре в результате аварии на перекрёстке пострадало пять человек

В управление Госавтоинспекции Коми поступила информация о дорожно-транспортном происшествии, случившемся в Сыктывкаре. У четырёх человек подозревают черепно-мозговую травму.

В послеобеденное время 18 октября в 14:29. Согласно сведениям, женщина, рожденная в 1975 году, управлявшая автомобилем Daewoo Matiz, следовала по улице Космонавтов в сторону Ухтинского шоссе. Двигаясь по обозначенному маршруту, на перекрестке с проспектом Бумажников она нарушила правила дорожного движения, не предоставив преимущество в движении автомобилю Chery, что привело к столкновению двух транспортных средств.