Пенсии повысятся, указ подписан: Татьяна Голикова назвала новый размер выплат для пенсионеров РФ - все изменится

После подписания указа, российский Пенсионный фонд сообщил о намерении повысить пенсии для пожилых граждан. Для пенсионеров, которые не работают, страховая пенсия будет составлять 18 521 рубль. Эти изменения в бюджетном предложении вызвали активные обсуждения среди населения.

Условия получения страховой пенсии по возрасту следующие:

Возраст: Женщины смогут уйти на пенсию в 60 лет, а мужчины — в 65 лет. Полное вступление этих изменений в силу ожидается в 2028 году, и сейчас идет переходный период.

Трудовой стаж: На данный момент минимальный требуемый трудовой стаж для выхода на пенсию составляет 14 лет, а в следующем году он увеличится до 15 лет.