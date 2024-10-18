Пенсии повысятся, указ подписан: Татьяна Голикова назвала новый размер выплат для пенсионеров РФ - все изменится
- 03:07 18 октября
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- Инга Межевикина
После подписания указа, российский Пенсионный фонд сообщил о намерении повысить пенсии для пожилых граждан. Для пенсионеров, которые не работают, страховая пенсия будет составлять 18 521 рубль.
Эти изменения в бюджетном предложении вызвали активные обсуждения среди населения.
Условия получения страховой пенсии по возрасту следующие:
Возраст: Женщины смогут уйти на пенсию в 60 лет, а мужчины — в 65 лет. Полное вступление этих изменений в силу ожидается в 2028 году, и сейчас идет переходный период.
Трудовой стаж: На данный момент минимальный требуемый трудовой стаж для выхода на пенсию составляет 14 лет, а в следующем году он увеличится до 15 лет.
Индивидуальный пенсионный коэффициент (ИПК): Для выхода на пенсию в 2023 году необходимо иметь ИПК в 25,8 баллов; к 2024 году этот показатель должен вырасти до 28,2 баллов, пишет news102.ru.