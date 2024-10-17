ВТБ показал новые операции в цифровых рублях

На FINOPOLIS-2024 представлен прототип зачисления студенческой стипендии и оплату штрафа в цифровых рублях. ВТБ сообщил, что уже в I квартале 2025 года будет технически готов к использованию цифрового рубля. Банк ожидает запуска технологии от Банка России.

«Полагаем, что первыми наиболее активно использовать новую форму нацвалюты начнут получатели государственных выплат и пособий», — сообщил заместитель президента - председателя правления ВТБ Георгий Горшков.

Планируется, что получение выплаты в цифровых рублях или совершение платежей будет выглядеть максимально привычно. Например, при зачислении стипендии пользователь получает пуш-уведомление о поступлении средств. Помимо суммы и актуального баланса в сообщении указывается, что выплата осуществлена в цифровых рублях.

В онлайн-банке баланс цифровых рублей отображается на отдельном счете - электронном кошельке. С него пользователь в дальнейшем сможет также осуществлять платежи и переводы – как на свои счета, так и на счета других людей. В случае со оплатой штрафа пользователь осуществляет платеж с кошелька с цифровыми рублями. В остальном пользовательский сценарий не отличается от обычной безналичной операции.

В данный момент ВТБ завершает необходимые этапы по настройке технологической инфраструктуры банка для внедрения платежей в цифровых рублях.