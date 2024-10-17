Инженерные объекты «Т Плюс» в Сыктывкаре украсили художественной росписью
- 16:34 17 октября
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- Александра Клюенкова
В Сыктывкаре на уличных шкафах управления приборами учёта* появились растительные орнаменты. Проект реализован Коми филиалом «Т Плюс» в сотрудничестве с художником Павлом Чукичевым.
В июне 2024 года «Т Плюс» выступила генеральным партнером фестиваля уличной культуры и спорта «СтарТуй». Художники, принимавшие участие в фестивале, разработали несколько вариантов эскизов для уличных шкафов. Жюри, в состав которого вошли представители энергокомпании и городской администрации, выбрало работы Павла Чукичева и Анастасии Пименовой. На шкафах решили не делать броских акцентов, но при этом гармонично вписать их в городской ландшафт.
После фестиваля сотрудничество «Т Плюс» с Павлом Чукичевым продолжилось. Художник оформил полтора десятка конструкций в разных районах города.
Энергетики надеются, что горожане оценят преображение уличных конструкций и шкафы не станут жертвами вандалов.
Ранее в этом году яркое граффити появилось на здании «Т Плюс» в сыктывкарском микрорайоне Орбита. Участница фестиваля «СтарТуй» из Мурманска Вероника Вологжанникова расписала в коми стилистике стены контрольно-распределительного пункта на улице Петрозаводской.
«Мы стремимся превратить производственные и инженерные объекты, даже небольшие, из раздражающего фактора в украшение города. В следующем году, который будет для Сыктывкара юбилейным, проект получит продолжение», - комментирует директор Коми филиала «Т Плюс» Константин Голиков.
*Уличные шкафы помогают обеспечивать жителей теплом и горячей водой. Внутри конструкций расположены устройства для электропитания приборов учета и контроля за параметрами теплоснабжения.