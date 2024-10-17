"С сегодняшнего дня – строго под запретом": пенсионеров, доживших до 60 лет, ждет сюрприз
- 10:05 17 октября
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- Инга Межевикина
Людям старшего возраста сообщили о новых ограничениях, которые начали вводить многие российские банки для граждан, которым исполнилось 60 лет и более.
Эти инициативы разработаны с целью защитить пенсионеров от возможных мошеннических схем, связанных с пенсионными выплатами, как утверждает специалист по пенсиям Сергей Власов, согласно данным PRIMPRESS.
Власов пояснил, что финансовые учреждения принимают дополнительные меры для обеспечения безопасности пенсионеров. Эти шаги касаются ситуаций, когда пожилые люди оказываются под угрозой обмана.
«По статистике, злоумышленники часто выбирают в качестве целей людей старше 60 лет из-за их доверчивости и прибегают к классическим мошенническим схемам», – отметил Власов.
Например, пенсионеру могут позвонить и сказать, что его средства пытаются незаконно переправить за рубеж. Это вызывает тревогу, и человек готов на всё, чтобы предотвратить перевод. Но преступники убеждают его перевести деньги на якобы безопасный счёт.
«Старшее поколение всё чаще обращается в банк для снятия крупных сумм, намереваясь их передать мошенникам. Банковские сотрудники, заметив такие действия, стали выяснять причины переводов у пенсионеров. Это помогает предотвратить утрату их накоплений. В результате банки фактически вводят ограничения на переводы пенсионных средств мошенникам», – добавил Власов.
Эти меры начинают действовать во многих регионах с сегодняшнего дня, помогая многим пенсионерам сохранить свои финансы.