"С сегодняшнего дня – строго под запретом": пенсионеров, доживших до 60 лет, ждет сюрприз

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Людям старшего возраста сообщили о новых ограничениях, которые начали вводить многие российские банки для граждан, которым исполнилось 60 лет и более.

Эти инициативы разработаны с целью защитить пенсионеров от возможных мошеннических схем, связанных с пенсионными выплатами, как утверждает специалист по пенсиям Сергей Власов, согласно данным PRIMPRESS.