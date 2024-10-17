Тёплая осень 2024: Дальний Восток и Южные курорты в центре внимания туристов из Коми

Фото: МегаФон.

Тёплая осень продлила бархатный сезон 2024 года и открыла новые направления для путешествий. В сентябре значительно вырос интерес жителей республики к Дальнему Востоку. Туристический поток в дальневосточные регионы увеличилсяна 38%. Об этом свидетельствуют результаты совместного исследования МегаФона и Корпорации Туризм.РФ. Аномально тёплый сентябрь фактически подарил жителям Коми дополнительный месяц лета. Жители нашей страны решили не упускать возможность подольше погреться в лучах солнца, а также исследовать нетипичные туристические маршруты.

Популярность у жителей республики Дальнего Востока увеличилась на 38% по сравнению с тем же периодом предыдущего года. Самым востребованным регионом в этом направлении сталаАмурская область, который принял 17% отдыхающих. Помимо этого, значительное число жителей нашего региона посетило Приморский край (16%) и Забайкальский край (13%).

Самыми динамично растущими регионами год к году стал Камчатский край. В этот регион турпоток из Коми увеличился на 23%. Путешественники стали активнее пользоваться мобильной связью в поездках. На Дальнем Востоке в сентябре жители республики потратили на 80% больше гигабайт трафика, чем в прошлом году, также на 32% вырос голосовой трафик.

Растёт популярность и южных регионов России. В сентябре количество путешественников из Коми в этом направлении увеличилось почти в 1,5 раза. В списке предпочтений лидируют курорты Краснодарского края — в первый осенний месяц там отдохнуло 47% из тех, кто выбрал южный маршрут. Центром притяжениятуристов из республики стал Сочи. Среди гостей черноморского побережья чаще всего встречались жители двух столиц, а также Самарской, Свердловской областей и Республики Башкортостан.