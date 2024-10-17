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Лишь 13% сыктывкарцев никогда не обсуждают работу дома

Лишь 13% сыктывкарцев никогда не обсуждают работу домаФото "Про Город"

Часть жителей столицы Коми никогда не обсуждают дома рабочие вопросы. Об этом сообщает "Комиинформ" со ссылкой на исследование сервиса Superjob.

В опросе, проведенном сервисом, приняли участие экономически активные жители Сыктывкара старше 18 лет, имеющие работу и находящиеся в браке или отношениях.

Рабочие вопросы обсуждают с партнером 85% участников: регулярно делает это 35%, а иногда — 50%. Лишь 13% сыктывкарцев никогда не поднимают дома темы, связанные с работой.

Мужчины чаще женщин ведут беседы о работе дома, чтобы получить совет, другое мнение или просто поддержать разговор: "Делюсь, чтобы услышать мнение значимого для меня человека"; "Стремлюсь к пониманию ситуации, в которой нахожусь"; "У нас много общих тем".

Женщины же чаще выражают свои чувства, чтобы получить поддержку, сочувствие и снять эмоциональное напряжение: "Делясь, уменьшаю часть эмоциональной нагрузки".

Напомним, 22-летний житель Воркуты не платил алименты своим детям и бывшей жене, а также накопил множество штрафов. Лишь после угроз об уголовном преследовании он погасил весь долг.

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