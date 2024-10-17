Лишь 13% сыктывкарцев никогда не обсуждают работу дома

Часть жителей столицы Коми никогда не обсуждают дома рабочие вопросы. Об этом сообщает "Комиинформ" со ссылкой на исследование сервиса Superjob.

В опросе, проведенном сервисом, приняли участие экономически активные жители Сыктывкара старше 18 лет, имеющие работу и находящиеся в браке или отношениях.