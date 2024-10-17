Чтобы котлеты таяли во рту, бабушка научила добавлять в фарш секретный ингредиент: готовлю только так

У каждой хозяйки есть свои приемы для создания сочных котлет. У моей бабушки тоже есть секретный ингредиент в куриных котлетках.

Она поделилась со мной, что добавляет туда тертые яблоки. Хочу предложить вам рецепт котлет, которые буквально тают во рту.