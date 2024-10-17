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Чтобы котлеты таяли во рту, бабушка научила добавлять в фарш секретный ингредиент: готовлю только так

Чтобы котлеты таяли во рту, бабушка научила добавлять в фарш секретный ингредиент: готовлю только такfreepik.com

У каждой хозяйки есть свои приемы для создания сочных котлет. У моей бабушки тоже есть секретный ингредиент в куриных котлетках.

Она поделилась со мной, что добавляет туда тертые яблоки. Хочу предложить вам рецепт котлет, которые буквально тают во рту.

Ингредиенты

Чтобы приготовить котлеты по рецепту бабушки, вам понадобятся:

  • 600 г куриного фарша;
  • 1 ч. ложка соли;
  • два яблока;
  • одна красная луковица;
  • два яйца;
  • пара зубчиков чеснока;
  • немного молотого черного перца;
  • пять ст. ложек кукурузной муки;
  • 100 мл рафинированного подсолнечного масла.

Процесс приготовления

  1. Сначала очистите лук и яблоки и нарежьте их мелкими кусочками. Лук слегка обжарьте на подсолнечном масле, затем добавьте яблоки.
  2. Продолжайте обжаривать, пока лук не станет готовым.
  3. Чеснок измельчите. Смешайте фарш с измельченным чесноком и яблочно-луковой смесью.
  4. Добавьте яйца и тщательно перемешайте. Приправьте солью и перцем, снова хорошо вымешайте.
  5. Создайте маленькие круглые котлеты. Обваляйте их полностью в кукурузной муке.
  6. Обжаривайте с обеих сторон на подсолнечном масле.

Готовые котлеты можно кушать горячими.

К холодным отлично подойдет салат, любимый соус или любой гарнир, пишет mixer-horrendously.com.

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