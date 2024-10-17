Чтобы котлеты таяли во рту, бабушка научила добавлять в фарш секретный ингредиент: готовлю только так
- 17:03 17 октября
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- Инга Межевикина
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У каждой хозяйки есть свои приемы для создания сочных котлет. У моей бабушки тоже есть секретный ингредиент в куриных котлетках.
Она поделилась со мной, что добавляет туда тертые яблоки. Хочу предложить вам рецепт котлет, которые буквально тают во рту.
Ингредиенты
Чтобы приготовить котлеты по рецепту бабушки, вам понадобятся:
- 600 г куриного фарша;
- 1 ч. ложка соли;
- два яблока;
- одна красная луковица;
- два яйца;
- пара зубчиков чеснока;
- немного молотого черного перца;
- пять ст. ложек кукурузной муки;
- 100 мл рафинированного подсолнечного масла.
Процесс приготовления
- Сначала очистите лук и яблоки и нарежьте их мелкими кусочками. Лук слегка обжарьте на подсолнечном масле, затем добавьте яблоки.
- Продолжайте обжаривать, пока лук не станет готовым.
- Чеснок измельчите. Смешайте фарш с измельченным чесноком и яблочно-луковой смесью.
- Добавьте яйца и тщательно перемешайте. Приправьте солью и перцем, снова хорошо вымешайте.
- Создайте маленькие круглые котлеты. Обваляйте их полностью в кукурузной муке.
- Обжаривайте с обеих сторон на подсолнечном масле.
Готовые котлеты можно кушать горячими.
К холодным отлично подойдет салат, любимый соус или любой гарнир, пишет mixer-horrendously.com.