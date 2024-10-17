Жесткое правило вводится для всех тех, у кого в квартире стоят счетчики более 3 лет - с октября
- 09:05 17 октября
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- Инга Межевикина
Собственники жилой недвижимости обязаны самостоятельно следить за состоянием счетчиков воды. В отличие от электросчетчиков, полная ответственность за обслуживание и замену водомеров лежит на владельцах квартир и домов.
При выявлении неисправности важно понимать, как правильно действовать, чтобы избежать проблем с оплатой за использованную воду.
Действия при обнаружении неисправности водомера
При возникновении неисправности в работе счетчика необходимо немедленно проинформировать коммунальную службу, ответственную за начисление платежей по данному прибору, такую как управляющую компанию или водоснабжающую организацию. Это требуется для официальной регистрации сообщения о неисправности.
Процесс замены водомера
Уведомление о неисправности. После информирования коммунальной службы или другой ответственной организации нужно ждать приезда специалиста, который проверит состояние счетчика и зафиксирует последние показания. Эти данные будут оформлены в специальном акте, служащем основой для расчетов до замены устройства.
Демонтаж старого прибора. После проверки специалистом неисправный счетчик демонтируется. Если его ремонт невозможен, потребуется установка нового прибора.
Покупка и монтаж нового устройства. Ответственность за приобретение нового водомера лежит на хозяине жилья. Для его установки следует обратиться к сертифицированному специалисту, так как самостоятельная установка запрещена.
Опломбирование и ввод в эксплуатацию. После установки нового прибора нужно вновь вызвать специалиста для его опломбирования и официального запуска. Он проверит правильность установки, опломбирует устройство и создаст акт ввода в эксплуатацию.
Оплата и правила опломбирования
Законодательство РФ запрещает коммунальным предприятиям взимать с пользователей плату за опломбирование нового счетчика при его замене. Это правило отражено в пункте 81.14 Правил № 354, регулирующих предоставление коммунальных услуг, передает sevastopolmedia.ru.