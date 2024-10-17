Жесткое правило вводится для всех тех, у кого в квартире стоят счетчики более 3 лет - с октября

Фото из архива "Про Город"

Собственники жилой недвижимости обязаны самостоятельно следить за состоянием счетчиков воды. В отличие от электросчетчиков, полная ответственность за обслуживание и замену водомеров лежит на владельцах квартир и домов.

При выявлении неисправности важно понимать, как правильно действовать, чтобы избежать проблем с оплатой за использованную воду.