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Жесткое правило вводится для всех тех, у кого в квартире стоят счетчики более 3 лет - с октября

Жесткое правило вводится для всех тех, у кого в квартире стоят счетчики более 3 лет - с октябряФото из архива "Про Город"

Собственники жилой недвижимости обязаны самостоятельно следить за состоянием счетчиков воды. В отличие от электросчетчиков, полная ответственность за обслуживание и замену водомеров лежит на владельцах квартир и домов.

При выявлении неисправности важно понимать, как правильно действовать, чтобы избежать проблем с оплатой за использованную воду.

Действия при обнаружении неисправности водомера

При возникновении неисправности в работе счетчика необходимо немедленно проинформировать коммунальную службу, ответственную за начисление платежей по данному прибору, такую как управляющую компанию или водоснабжающую организацию. Это требуется для официальной регистрации сообщения о неисправности.

Процесс замены водомера

Уведомление о неисправности. После информирования коммунальной службы или другой ответственной организации нужно ждать приезда специалиста, который проверит состояние счетчика и зафиксирует последние показания. Эти данные будут оформлены в специальном акте, служащем основой для расчетов до замены устройства.

Демонтаж старого прибора. После проверки специалистом неисправный счетчик демонтируется. Если его ремонт невозможен, потребуется установка нового прибора.

Покупка и монтаж нового устройства. Ответственность за приобретение нового водомера лежит на хозяине жилья. Для его установки следует обратиться к сертифицированному специалисту, так как самостоятельная установка запрещена.

Опломбирование и ввод в эксплуатацию. После установки нового прибора нужно вновь вызвать специалиста для его опломбирования и официального запуска. Он проверит правильность установки, опломбирует устройство и создаст акт ввода в эксплуатацию.

Оплата и правила опломбирования

Законодательство РФ запрещает коммунальным предприятиям взимать с пользователей плату за опломбирование нового счетчика при его замене. Это правило отражено в пункте 81.14 Правил № 354, регулирующих предоставление коммунальных услуг, передает sevastopolmedia.ru.

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