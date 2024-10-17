В Сыктывкаре могут увеличить налог на дорогую недвижимость

В Сыктывкаре рассматривают вопрос повышения ставки налога на дорогую недвижимость. Показатель увеличится с 2% до 2,5%. Об этом сообщает "БНК".

Эти изменения были ранее внесены в российский Налоговый кодекс, и документы на местном уровне теперь необходимо привести в соответствие.