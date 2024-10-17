В Сыктывкаре могут увеличить налог на дорогую недвижимость
- 22:45 17 октября
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- Инесса Богатая
В Сыктывкаре рассматривают вопрос повышения ставки налога на дорогую недвижимость. Показатель увеличится с 2% до 2,5%. Об этом сообщает "БНК".
Эти изменения были ранее внесены в российский Налоговый кодекс, и документы на местном уровне теперь необходимо привести в соответствие.
На сайте совета Сыктывкара размещен проект изменений в решение о введении налога на имущество для физических лиц в городе. Депутаты получают предложение повысить налог для дорогих объектов недвижимости. В настоящее время налоговая ставка составляет 2% для имущества с кадастровой стоимостью, превышающей 300 миллионов рублей, но в проекте предлагается установить её на уровне 2,5%.
Поправки служат для согласования местного законодательства с федеральными изменениями в Налоговом кодексе РФ, которые вступают в силу с 1 января 2025 года, как указано в пояснительной записке к документу. Уточняется, что после анализа данных за 2023 год в Сыктывкаре не обнаружено объектов недвижимости, стоимость которых превышает 300 миллионов рублей.
В 2022 году жители Коми уплатили 962 миллиона рублей транспортного налога, 690 миллионов налога на имущество и 71 миллион земельного налога. В 2023 году ожидается уплата 777,6 миллиона по налогу на имущество, 970,7 миллиона по транспортному налогу, и 55,8 миллиона по земельному налогу.