В Сыктывкаре осудят 21-летнего юношу и двух подростков за угоны, воровство и нападения

В Сыктывкаре 21-летний мужчина и двое подростков предстанут перед судом за угоны авто и другие преступление. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета региона.

По информации республиканского ведомства, троим молодым людям предъявлены обвинения в зависимости от их роли в совершении 14 преступлений, включая угон автомобилей, кражи, мелкие хищения, грабежи, преднамеренное повреждение имущества, повторное вождение в нетрезвом виде и причинение легкого вреда здоровью.