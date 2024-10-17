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В Сыктывкаре осудят 21-летнего юношу и двух подростков за угоны, воровство и нападения

В Сыктывкаре осудят 21-летнего юношу и двух подростков за угоны, воровство и нападенияФото "Про Город"

В Сыктывкаре 21-летний мужчина и двое подростков предстанут перед судом за угоны авто и другие преступление. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета региона.

По информации республиканского ведомства, троим молодым людям предъявлены обвинения в зависимости от их роли в совершении 14 преступлений, включая угон автомобилей, кражи, мелкие хищения, грабежи, преднамеренное повреждение имущества, повторное вождение в нетрезвом виде и причинение легкого вреда здоровью.

Также добавим, что один из 17-летних подростков неоднократно управлял машиной в состоянии алкогольного опьянения и нанес легкие телесные повреждения человеку.

Следователь собрал достаточное количество доказательств, поэтому дело передано в суд для дальнейшего разбирательства.

Напомним, в Сыктывкаре на автомойке между администратором и клиентом произошла драка. Посетитель заведения решил вымыть машину своими моющими средствами, что было запрещено. Из-за этого и произошел конфликт. После потасовки мужчина ненадолго уехал, а потом вернулся со своим отцом, который ударил работника мойки пластиковой рамой.

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