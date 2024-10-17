Сыктывкар занял последнюю позицию в программе благоустройства

Сыктывкар оказался на последнем месте в программе благоустройства. Об этом сообщает "БНК".

В столице Коми продолжают реализовывать проект "Формирование комфортной городской среды", и завершить работы обещают к концу октября.

На прямой линии республиканского ЦУР 16 октября Наталья Хозяинова, член правительства Коми, отметила лидеров, успешно выполнивших федеральный проект "Формирование комфортной городской среды". Это Усинск, а также Прилузский, Сыктывдинский и Корткеросский районы, которые завершили все проекты благоустройства в 2024 году первыми.

В противоположность этому, Сыктывкар оказался последним. Особенно это заметно по проекту Яблоневая аллея (сквер между улицами Ленина и Интернациональной), завершение которого строители планировали на середину октября.