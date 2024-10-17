Сыктывкар занял последнюю позицию в программе благоустройства
- 14:30 17 октября
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- Инесса Богатая
Сыктывкар оказался на последнем месте в программе благоустройства. Об этом сообщает "БНК".
В столице Коми продолжают реализовывать проект "Формирование комфортной городской среды", и завершить работы обещают к концу октября.
На прямой линии республиканского ЦУР 16 октября Наталья Хозяинова, член правительства Коми, отметила лидеров, успешно выполнивших федеральный проект "Формирование комфортной городской среды". Это Усинск, а также Прилузский, Сыктывдинский и Корткеросский районы, которые завершили все проекты благоустройства в 2024 году первыми.
В противоположность этому, Сыктывкар оказался последним. Особенно это заметно по проекту Яблоневая аллея (сквер между улицами Ленина и Интернациональной), завершение которого строители планировали на середину октября.
"К сожалению, подрядчик не успевает завершить все работы. Сыктывкар в этом году отстаёт по выполнению программы "Формирование комфортной городской среды". Этому вопросу уделили внимание на заседании правительства 14 октября под руководством первого зампреда Коми Эльмиры Ахмеевой. Мэр Владимир Голдин заверил, что работы на всех объектах завершатся к концу октября", — сообщила Наталья Хозяинова.
Жители Сыктывкара увидят окончание работ на Яблоневой аллее позже. Из-за похолодания посадка деревьев перенесена на весну 2025 года, так как это стало слишком рискованным.
В 2024 году из федерального бюджета республика получила 171 миллион рублей на программу, что позволило улучшить 62 общественные территории и 38 дворов. В 2025 году финансирование возрастет до 191 миллиона рублей, и в Коми предстоит благоустроить как минимум 40 общественных и 25 дворовых территорий.