В российских школах переходят на новое расписание - названы обновленные даты осенних каникул

Фото из архива "Про Город"

Осенние каникулы — это долгожданная передышка для школьников по всей стране, и в 2024 году большинство школ следуют графику, предложенному Министерством просвещения. Тем не менее, в различных регионах свои особенности. Рекомендуемые даты осенних каникул в 2024 году

Соответственно рекомендациям, в большинстве учебных заведений России каникулы намечены с 28 октября по 4 ноября. Школьники получат восемь дней отдыха, включая 4 ноября, когда празднуется День народного единства. Это время даст возможность ребятам немного отдохнуть перед началом второй учебной четверти.

Однако сроки каникул могут меняться в зависимости от региона и учебного заведения. Одни школы работают по четвертной системе, другие — по триместровой, что влияет на график отдыха. В крупных городах, таких как Москва и Санкт-Петербург, множество школ переходит на модульный формат, где после каждого пятинедельного цикла обучения выделяется неделя каникул.

Изменения в Татарстане из-за саммита БРИКС

В Республике Татарстан для школьников будет внесено изменение в график. В связи с саммитом БРИКС в Казани осенние каникулы у школьников состоятся с 21 по 28 октября, немного раньше тех, которые установлены по всей России. Студенты колледжей и техникумов перейдут на дистанционное обучение с 7 по 27 октября, что связано с необходимостью логистического и организационного обеспечения мероприятия.