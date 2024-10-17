В российских школах переходят на новое расписание - названы обновленные даты осенних каникул
- 11:00 17 октября
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- Инга Межевикина
Осенние каникулы — это долгожданная передышка для школьников по всей стране, и в 2024 году большинство школ следуют графику, предложенному Министерством просвещения. Тем не менее, в различных регионах свои особенности.
Рекомендуемые даты осенних каникул в 2024 году
Соответственно рекомендациям, в большинстве учебных заведений России каникулы намечены с 28 октября по 4 ноября. Школьники получат восемь дней отдыха, включая 4 ноября, когда празднуется День народного единства. Это время даст возможность ребятам немного отдохнуть перед началом второй учебной четверти.
Однако сроки каникул могут меняться в зависимости от региона и учебного заведения. Одни школы работают по четвертной системе, другие — по триместровой, что влияет на график отдыха. В крупных городах, таких как Москва и Санкт-Петербург, множество школ переходит на модульный формат, где после каждого пятинедельного цикла обучения выделяется неделя каникул.
Изменения в Татарстане из-за саммита БРИКС
В Республике Татарстан для школьников будет внесено изменение в график. В связи с саммитом БРИКС в Казани осенние каникулы у школьников состоятся с 21 по 28 октября, немного раньше тех, которые установлены по всей России. Студенты колледжей и техникумов перейдут на дистанционное обучение с 7 по 27 октября, что связано с необходимостью логистического и организационного обеспечения мероприятия.
В высших учебных учреждениях ситуация отличается. Например, Казанский федеральный университет предложит своим студентам отдых с 18 по 31 октября, чтобы учащиеся из других городов и стран могли беспрепятственно вернуться к занятиям после каникул, передает sevastopolmedia.ru.