В Коми женщина ушла в лес за ягодами у провалилась в болото: потребовалась помощь спасателей
- 20:30 17 октября
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- Инесса Богатая
16 августа бригада аварийно-спасательной службы "СПАС-КОМИ" из Усть-Цильмы выехала спасать женщину, которая застряла в болоте, сообщает "Комиинформ".
По данным издания, жительница деревни Синегорье отправилась через реку в лес за ягодами. Вечером в 20 часов поступил сигнал в ЕДДС о необходимости оказания ей помощи. Женщина оказалась в болоте, сильно замерзла и не успела на последний паром. К счастью, в этом районе был мобильный сигнал.
На место происшествия выехали спасатели, медики и полиция, а также сотрудники ППС и ГЗ. Сотрудники службы оставались на связи с пострадавшей. Около 22 часов женщина была найдена, переправлена на противоположный берег и передана медицинским работникам. В это время ее телефон уже был разряжен. Несмотря на это, ей удалось собрать 4 литра ягод и не оставить их. Отметим, что ночью в Усть-Цильме температура опускается ниже нуля.
Напомним, житель Заполярья полностью погасил задолженности по алиментам и другим исполнительным делам после угрозы уголовного преследования. 22-летний воркутинец имеет двоих детей и бывшую жену, которых обязан содержать. После получения судебных решений он не осознал всю серьезность ситуации и накопил долги, что привело к принудительным мерам.