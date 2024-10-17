В Коми женщина ушла в лес за ягодами у провалилась в болото: потребовалась помощь спасателей

Фото "Про Город"

16 августа бригада аварийно-спасательной службы "СПАС-КОМИ" из Усть-Цильмы выехала спасать женщину, которая застряла в болоте, сообщает "Комиинформ". По данным издания, жительница деревни Синегорье отправилась через реку в лес за ягодами. Вечером в 20 часов поступил сигнал в ЕДДС о необходимости оказания ей помощи. Женщина оказалась в болоте, сильно замерзла и не успела на последний паром. К счастью, в этом районе был мобильный сигнал.

На место происшествия выехали спасатели, медики и полиция, а также сотрудники ППС и ГЗ. Сотрудники службы оставались на связи с пострадавшей. Около 22 часов женщина была найдена, переправлена на противоположный берег и передана медицинским работникам. В это время ее телефон уже был разряжен. Несмотря на это, ей удалось собрать 4 литра ягод и не оставить их. Отметим, что ночью в Усть-Цильме температура опускается ниже нуля.