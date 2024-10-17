В Сыктывкаре на перекрестке столкнулись три машины: пострадала 10-летняя пассажирка
- 10:45 17 октября
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- Инесса Богатая
В Сыктывкаре на перекрестке проспекта Октябрьский и улицы Димитрова произошла авария с участием трех машин. Об этом сообщает "Комиинформ".
Как сообщили в пресс-службе Управление Госавтоинспекции, инцидент случился 16 октября в 12:20. 29-летний водитель на отечественном автомобиле Lada Granta ехал по второстепенной дороге Октябрьского проспекта от улицы Куратова в сторону улицы Коммунистической. На нерегулируемом перекрестке Октябрьского проспекта и улицы Димитрова водитель "Лады" не уступил дорогу и столкнулся с иномаркой Hyundai Elantra, движущимся по главной дороге улицы Димитрова. После этого автомобиль "Гранта" зацепил Toyota RAV4, который двигался в противоположном направлении.
В результате аварии травмы получила 10-летняя пассажирка, сидевшая на переднем месте в Hyundai Elantra. У девочки есть вероятность черепно-мозговой травмы и сотрясения мозга, ее госпитализировали.
По данным Госавтоинспекции, водителю Hyundai выписан административный протокол, так как пострадавшая была пристегнута ремнями безопасности, однако по правилам дети до 12 лет, находящиеся на переднем месте, должны размещаться в детских креслах.
Госавтоинспекция настоятельно рекомендует водителям соблюдать правила безопасности на дорогах. Необходимо учитывать дорожные условия и совершать маневры только с полной уверенностью в безопасности всех участников дорожного движения.