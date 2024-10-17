В Сыктывкаре на перекрестке столкнулись три машины: пострадала 10-летняя пассажирка

В Сыктывкаре на перекрестке проспекта Октябрьский и улицы Димитрова произошла авария с участием трех машин. Об этом сообщает "Комиинформ".

Как сообщили в пресс-службе Управление Госавтоинспекции, инцидент случился 16 октября в 12:20. 29-летний водитель на отечественном автомобиле Lada Granta ехал по второстепенной дороге Октябрьского проспекта от улицы Куратова в сторону улицы Коммунистической. На нерегулируемом перекрестке Октябрьского проспекта и улицы Димитрова водитель "Лады" не уступил дорогу и столкнулся с иномаркой Hyundai Elantra, движущимся по главной дороге улицы Димитрова. После этого автомобиль "Гранта" зацепил Toyota RAV4, который двигался в противоположном направлении.